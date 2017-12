Star Wars: Gli Ultimi Jedi: ecco spiegata la stramba scena della "mungitura" di Luke!

Se siete curiosi di sapere come sia venuta fuori la scena diad Ahch-To , quella che lo vede compiere i gesti rituali della sua routine quotidiana sull'isola dove si è auto esiliato, continuate pure e leggere l'articolo che segue.

La scena della mungitura, quella del "latte verde", ecco di cosa stiamo parlando! A molti è piaciuta, altri l'hanno trovata decisamente strana, altri ancora addirittura imbarazzante. Del resto, non è certo una cosa che si vede tutti i giorni, la mungitura di un animale autoctono di un pianeta alieno (la Thala-Siren), che produce latte fresco verde!

Neal Scanlan, a capo del negozio delle creature del film, ha recentemente rilasciato un'intervista a Nerdist, in cui ha descritto la realizzazione di quella memorabile scena, in particolare soffermandosi sulla Thala-Siren la quale è stata portata sullo schermo seguendo lo stile di J.J. Abrams:

"Proprio all'inizio delle riprese, Rian [Johnson] mi ha detto che voleva usare l'animatronic e gli effetti speciali pratici, posizionando il tutto su set reali, perché non voleva fare quelle scene in studio. Quindi ci siamo recati in quelle location, le abbiamo fotografate e abbiamo creato una mappa digitale così da ricreare le rocce una volta tornati ai Pinewood Studios. Quando abbiamo scolpito la thala-siren - è un pupazzone gigante in animatronic - l'abbiamo creata così da poterla inserire perfettamente all'interno delle rocce, in modo tale che sembrasse seduta tra i massi."

Insomma, nessuno di noi dimenticherà mai Luke (Mark Hamill), che munge l'animale e, dopo averlo fatto, beve un sorso del suo latte fresco...verde!

A voi la scena è piaciuta? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente disponibile nelle sale cinematografiche!