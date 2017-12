Star Wars: Gli Ultimi Jedi: ecco i fedelissimi modellini Hot Toys di Luke Skywalker

incontrano Rey nell'isola pianeta Ahch-To, e i nuovi modellinici mostrano con la massima accuratezza, proprio alcuni di quei momenti topici che, da domani, vedremo nel film Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Finalmente sono stati rivelati i modellini in scala 1:16 di Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, quelli della Hot Toys. E sono straordinariamente fedeli all'originale, almeno a giudicare da queste foto in alta definizione che trovate in galleria, giudicate voi!

Ci sono delle nuove sculture che mostrano diverse espressioni del volto del Cavaliere Jedi, ci sono moltissimi accessori, tra i quali il poncho indossato da Luke, una spada laser e un piedistallo realizzati appositamente per la figura di Skywalker. In più, nella versione Deluxe, troviamo- esclusivamente lì - un dettagliatissimo zaino, un'asta e un Porg!

Dettagli:

Modellino in scala 1/16 di Luke Skywalker (Deluxe Version):

- Somiglianza autentica e dettagliata di Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker in Star Wars: The Last Jedi

- Espressione facciale accurata come nel film il film con texture della pelle dettagliata

- Corpo con oltre 30 punti di articolazione

- Alto circa 29 cm

- Tre (3) pezzi di mani destra guantate intercambiabili, tra cui:

- Una (1) mano destra rilassata

- Una (1) mano destra per tenere l'accessorio

- Una (1) mano destra aperta

- Tre (3) pezzi di mano sinistra intercambiabili, tra cui:

- Una (1) mano sinistra rilassata

- Una (1) presa a mano sinistra

- Una (1) mano sinistra gesticolante

- Ogni pezzo di testa è scolpito e appositamente dipinto a mano

Costume:

- Una (1) tunica con cappuccio color marrone

- Un (1) cappotto di colore marrone

- Una (1) cintura in pelle color marrone

- Un (1) poncho di colore nero con effetto tempo atmosferico

- Un (1) paio di pantaloni neri

- Un (1) paio di stivali neri

Armi:

- Una (1) spada laser di colore blu

- Un (1) asta luminosa ***

Accessori:

- Una (1) asta di legno

- Una (1) borsa a tracolla di colore beige

- Una (1) bussola

- Una (1) collana

- Uno (1) zaino dettagliato color arancione ***

- Un (1) Porg in gesto di ali aperte (alto circa 3 cm) ***

- Supporto per modellini dal design speciale con una scheda grafica intercambiabile, la targhetta di Luke Skywalker e il logo Star Wars

artisti:

- Testa scolpita da Kojun

- Testa dipinta da JC. Hong

- Direzione artistica JC. Hong

*** Esclusivo per la versione Deluxe

Data di uscita: circa Q3 - Q4, 2018

Sinossi: "Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al cinema da domani!