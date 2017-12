Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco la descrizione di alcune scene tagliate!

La durata iniziale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , doveva essere di tre ore e dieci minuti, circa, ma poi è stata ridotta, come sappiamo. Occhio alle anticipazioni!

Slashfilm ci ha regalato un'occhiata ad alcune delle scene tagliate, che potremo certamente vedere nella versione Blu-Ray, insieme ad alcuni cambiamenti apportati in fase di post-produzione. Date un'occhiata alle sinossi!

- C'è una scena in cui Poe acchiappa Finn all'ultimo momento, poco dopo il suo risveglio dal coma; la scena è stata tagliata per motivi di tempo.

- Una delle sequenze più grandi che è stata tagliata è stata la terza lezione di Luke a Rey. Dopo che Luke spiega perché pensa che l'Ordine dei Jedi abbia fallito, Rey nota un gruppo di navi all'orizzonte. Luke dice che sono banditi che rubano ai Caretakers e saccheggiano le loro case; inoltre aggiunge che i cavalieri Jedi sarebbero intervenuti. Rey lo ignora e va in aiuto dei Caretakers e alla fine scopre che stanno facendo un falò, una festa, a cui stanno partecipando pure Chewbacca e R2-D2. Quando Rey torna da Luke, alla fine spiega che la Resistenza ha bisogno di qualcuno che sia disposto ad agire al primo segno di pericolo; tuttavia, Rey è irritata e tutto questo contribuisce alla decisione che prende, successivamente, quella di lasciare Ahch-To.

- C'erano alcune scene extra di alieni su Canto Bight che sono state tagliate. Pare, comunque, che alcuni di questi disegni alieni siano stati riproposti per Solo: A Star Wars Story.

-Una scena in cui Finn parla di Rey a Rose è stata tagliata. Finn spiega che Rey gli ha dato una ragione per lottare per qualcosa di più grande di lui, mentre Rose lo rimprovera di essere così devoto a qualcuno che ha appena incontrato.

- Quando Rose, in origine, faceva il discorso sul suo passato e sul motivo che la spinge a odiare Canto Bight, la scena era un po 'più lunga; avremmo potuto sapere qualcosa di più anche su Finn e sulla sua storia personale con il Primo Ordine, e si sarebbe visto che, nonostante i due provenissero da due diverse fazioni della guerra, entrambi sono stati vittime di chi è arrivato dopo l'Impero.

- I Fathiers, inizialmente, sarebbero dovuti scappare da un bagno.

- Originariamente, Rose e Finn avrebbero dovuto indossare un abbigliamento molto più "cool" su Cantonica, ma questa idea è stata accantonata, una volta deciso che sarebbe stato superfluo (visto che indossano i vestiti del Primo Ordine, alla fine).

- Ad Holdo è stato fatto fare un lavoro di ADR (audio aggiuntivo), per rendere il suo personaggio meno aggressivo nei confronti di Poe, al fine di rendere il suo sacrificio più autentico possibile.

- Una scena comica in cui Finn e Rose cercano di nascondersi ancora meglio tra gli agenti del Primo Ordine, è stata rimossa per non interrompere il ritmo della narrazione. Era la scena in cui Tom Hardy (forse con i Principi Harry e William), avrebbe fatto il guastafeste: sarebbe infatti stato lui a riconoscere in Finn l'unità FN-2187, ma, inconsapevole del suo tradimento al Primo Ordine, lo si sarebbe visto congratularsi con lui per l'apparente promozione.

- Quando DJ tradisce Finn e Rose, si scusa con la frase: "Mi dispiace, alla fine mi sono rivelato esattamente per quello che avevo detto di essere."

- Nel bel mezzo del duello tra Finn e Phasma, in origine c'era un intermezzo in cui un gruppo di Stormtrooper cercavano di aiutare Phasma prima che Finn rivelasse che aveva tradito tutti sulla Starkiller, per salvarsi la pelle. Mentre Finn cerca di convincere gli assaltatori a lasciare il Primo Ordine e unirsi alla Resistenza, Phasma li uccide tutti rapidamente prima che possano prendere una decisione e tornare al loro lavoro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente in programmazione al cinema.