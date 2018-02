Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco come sono state realizzate due scene in VFX!

Due nuovi video mostrano il modo in cui la Industrial Light and Magic ha creato due scene con effetti speciali per, ottava pellicola della saga di Guerre Stellari.

Sfortunatamente, la rumorosa minoranza che ha attaccato l'ultimo film di Star Wars dopo la sua uscita, ha reso ogni critica - seppur legittima - ancora più risonante. Piuttosto che discutere dei reali pregi e difetti del film sia come pezzo d'arte che come prodotto d'intrattenimento, la discussione spesso si riduce a lamentele sullo stile e su dettagli di quello che, comunque, continua ad essere un universo fantastico. In particolare, la scenda iniziale, è stato uno spettacolo visivo che ha mostrato le capacità di Rian Johnson come regista.

Industrial Light and Magic, la società fondata da George Lucas per il primo film di Star Wars, ha pubblicato due nuovi video di Episodio VIII. Dato che il film è stato candidato all'Oscar nella categoria effetti visivi, sia il video sulla sequenza iniziale, che quello sulla scena dell'hangar, mostrano ciò che è servito per dare vita al film.

I video sono affascinanti da guardare, soprattutto se si tiene conto di quante cose sono cambiate da quando Lucas ha introdotto per la prima volta il franchise di Star Wars nel mondo. E anche se "spulciare" le scene non può tranquillizzare i detrattori, la "fisica" di Gli Ultimi Jedi non è certo stata a il suo più grande difetto - dopo tutto, esiste in un mondo fatto di spade laser, telecinesi e suoni nello spazio.

Star Wars Rebels ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni, mentre i vari fumetti e romanzi hanno fatto riferimento ad alcuni classici moderni. La versione home video verrà arricchita con extra, tra cui 14 scene eliminate per Gli Ultimi Jedi.