Star Wars: Gli Ultimi Jedi: ecco il bellissimo character poster di Rey per la Cina!

E' stato realizzato il character poster che raffiguraintenta ad allenarsi per padroneggiare; l'immagine è parte della promozione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi per il mercato cinese.

Daisy Ridley appare nei panni di Rey mentre si allena con la sua spada laser nel nuovo poster realizzato per la Cina. Quando il film inizia, riprenderà esattamente da dove lo avevamo lasciato, mostrandoci cioè ciò che accade a Rey una volta trovato Luke Skywalker (Mark Hamill), che le insegnerà le vie della Forza. Sul remoto pianeta di Ahch-To – casa degli amati/odiati Porg – Luke è stato in esilio per molto tempo ed è proprio lì che Rey lo ritrova, alla fine de Il risveglio della Forza. Rey è l'allieva, Luke è diventato il maestro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, uscirà in Cina a inizio 2018.

Nel poster vediamo la ragazza che si allena su un promontorio, e ci sono diverse costruzioni in pietra molto grandi dietro di lei. Secondo la quanto riportato dalla storia di Star Wars: il Risveglio della Forza, il pianeta Ahch-To sarebbe il luogo dove fu costruito il primo Tempio Jedi, come ha suggerito Han Solo (Harrison Ford): quindi potrebbe essere stata la casa del primo, come dell'ultimo Jedi, chissà...

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede un cast formato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Episodio VIII, al cinema dal 13 dicembre.