Star Wars Gli Ultimi Jedi: c'è una scena che Rian Johnson ha tagliato, ecco perché

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uno dei capitoli più criticati del franchise, e in molti non hanno apprezzato la direzione creativa intrapresa da Rian Johnson. Eppure del film continuiamo a parlarne a iosa, e in questo caso facciamo riferimento a una scena tagliata, che lo stesso regista commenta, spiegando perché non è nella pellicola.

La scena in questione vede protagonista Rey (Daisy Ridley) che, come sappiamo, a questo punto de Gli Ultimi Jedi si trova su Ahch-To per convincere Luke (Mark Hamill) ad aiutare La Resistenza nella lotta contro Il Primo Ordine.

Quando Luke si rifiuta di tornare alla base con lei, Rey diventa sua allieva, in modo da riuscire almeno a controllare le proprie abilità.



In questo segmento in particolare, Master Luke mette alla prova la ragazza, ordinandole di non intervenire in quel che sembrerebbe un attacco ai custodi dell'isola. Rey però non riesce a starsene con le mani in mano, e corre in loro aiuto, solo per poi scoprire che era tutta un'illusione creata dal Maestro Jedi. Segue un'accesa discussione tra i due che conclude la scena.

Un fan su Twitter, dove è stata riproposto il video, ha quindi ricondiviso il post e taggatochiedendogli come mai non abbia optato per mantenere il pezzo, e il regista ha prontamente risposto: "Principalmente per questioni di ritmo, e qualcosa riguardo a questa scena sembrava un po' una ripetizione, dato che arrivava in un momento del film in cui volevamo premere sull'acceleratore e aprire la strada al finale. Adoro questa scena, è stata una decisione difficile (ma indovinata) tagliarla".E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere la scena come parte integrante de? Fateci sapere nei commenti.