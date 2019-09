Star Wars: ne Gli Ultimi Jedi c'è un riferimento che collega Rey a Clone Wars e Rebels

Nelle scorse ore nella rete è emersa una nuova teoria di Star Wars che collega la Rey di Daisy Ridley agli eventi delle serie tv animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Verso la fine degli eventi della serie Rebels, la protagonista Ezra Bridger scopre un antico murale che ritrae tre figure di The Clone Wars: il Padre, la Figlia e il Figlio di Mortis, un pianeta che racchiude tutta la natura della Forza stessa.

Tutti e tre i mistici personaggi sono morti alla fine di Clone Wars, ma la loro influenza ha perdurato: a quanto pare, infatti, il murale si è rivelato essere la chiave per raggiungere il Mondo tra i mondi, una dimensione sconosciuta che collega spazio e tempo. Come potrebbero collegarsi questi retroscena a Rey, considerato soprattutto che la Disney non è mai stata coinvolta nella realizzazione delle due serie animate?

Ebbene, in una celebre scena de Gli Ultimi Jedi, il personaggio replica gli stessi gesti del murale, suggerendo una chiara connessione: potete vederlo nella foto in calce all'articolo.

Curiosamente, vale la pena di notare che lo showrunner di Clone Wars, Dave Filoni, si consultò con il regista Rian Johnson per alcuni passaggi legati alla sua storia: è possibile quindi che i due abbiano segretamente preparato il terreno per ciò che vedremo ne L'Ascesa di Skywalker? Lo scopriremo fra qualche mese.

Il film di J.J. Abrams, che potrebbe impostare il futuro della saga, uscirà in Italia il 18 dicembre. Per altre informazioni, guardate il nuovo teaser di Star Wars IX.