Star Wars: Gli Ultimi Jedi, disponibile dal 15 dicembre la soundtrack di John Williams

Disney Music pubblicherà la colonna sonora diil 15 dicembre prossimo, in contemporanea con l’uscita americana della pellicola di

Le note di John Williams riecheggeranno ancora una volta per tutta la galassia nel nuovo capitolo della saga creata da George Lucas. Insieme al film, infatti, sale l’attesa per la nuova partitura musicale di quello che è stato finora l’unico compositore della saga classica (Michael Giacchino si è occupato della soundtrack del primo degli spin-off, Rogue One). Con la tracklist ancora top secret, non resta da vedere quali nuove sinfonie si aggiungeranno alle recenti Rey’s Theme, The Starkiller, March of the Resistence e Scherzo for X-Wings.

Per il momento, la soundtrack è disponibile per il pre-order su Amazon e sui vari store digitali e sarà pubblicata in formato CD e in download digitale. Per quanto riguarda Williams, classe 1932, quest’anno lo ha visto impegnato anche nella composizione dello score di The Post, il nuovo film di Steven Spielberg. Nel 2019 sarà coinvolto anche nella realizzazione della colonna sonora di Star Wars: Episode IX, mentre nel 2020, sempre per Spielberg, sarà al lavoro sul quinto capitolo di Indiana Jones.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, con J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin in qualità di produttori esecutivi. Daisy Ridley riprende i panni di Rey in questo nuovo episodio, al fianco di Adam Driver (Kylo Ren) e Mark Hamill (Luke Skywalker). Nel cast torneranno anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e la recentemente scomparsa Carrie Fisher; tra le new entry Laura Dern e Benicio Del Toro.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 13 dicembre.