Star Wars: Gli ultimi Jedi, Daisy Ridley: "La parentela di Rey è molto importante!"

Mentre soli 8 giorni ci separano dall'ormai agognato arrivo nelle sale dell'atteso Star Wars: Gli ultimi Jedi di, è quest'oggi grazie a) che possiamo riportarvi nuove curiosità sul film, esattamente sul mistero dei genitori di Rey.

Il passato di una delle nuove protagoniste della saga è infatti tenuto ancora sotto stretto riserbo, anche perché parte di questo background verrà narrato proprio ne Gli ultimi Jedi, dove non è ancora chiaro se scopriremo o meno i nomi e i volti dei genitori di Rey.



La Ridley ha così dichiarato ai microfoni di IGN: "Nella storia è una cosa importante per Rey, scoprire chi siano i suoi genitori, ma in definitiva totalmente indifferente per capire chi essa sia. Ormai ha intrapreso la sua strada e ha incontrato persone che fanno parte di una grande famiglia allargata". E l'attrice ha anche risposto a una domanda sull'importanza della ricerca dei suoi genitori nella storia e per gli altri personaggi: "Rey sta combattendo per la verità. Penso che voglia comprendere come la sua storia nella grande storia l'abbia condotta dov'è ora e anche come abbia condotto tutti gli altri lì. E poi non si tratta di bene o male, ma più una questione personale di Rey e di come possa inserirsi nell'economia della Galassia in generale".



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Mark Hamill, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Benicio Del Toro, Carrie Fisher e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 dicembre.