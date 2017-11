Star Wars: Gli Ultimi Jedi: Daisy Ridley e l'attacco di panico per Episodio VIII

ha parlato molto schiettamente di quanto sia stato difficile per lei tornare a recitare nella seconda pellicola dell'attuale trilogia di Guerre Stellari, Star Wars: Gli ultimi Jedi , in arrivo il 13 dicembre.

Prima di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Daisy Ridley era una sconosciuta: adesso è una star di fama mondiale. Se per un certo verso questo è il sogno di qualsiasi attore - ritrovarsi cioè catapultato nello stardom da un giorno all'altro - la questione può presentare anche delle insidie, prima di tutto psicologiche.

Perché certamente i fan, per un franchise che ha un impatto globale tanto profondo come Star Wars, di certo ogni volta si aspettano qualcosa di meglio dalle pellicole che vanno a vedere in sala. E, come è naturale, un attore che non ha mai messo piede in un progetto del genere, soprattutto se alle prime esperienze, non immagina quello a cui sta per andare incontro e, se con un minimo d'incoscienza la prima pellicola - dalla Ridley - è stata affrontata con relativa "leggerezza", per la seconda, Episodio VIII, diretta da Rian Johnson, non ha avuto lo stesso atteggiamento positivo. Ecco cosa ha raccontato la bella interprete di Rey in un'intervista rilasciata a Elle:

"Non pensavo di essere stata brava nel primo film, e quindi questa cosa mi torturava... Gli Ultimi Jedi non è l'avventura gigantesca in cui mi sono imbarcata nel primo con John [Boyega]. Pensavo spesso che avevo girato il primo film perché non sapevo ciò a cui sarei andata incontro, mi divertivo un sacco e improvvisamente poi ho realizzato cosa era davvero e mi sono detta che no, non potevo più farlo, accidenti! Sono un po' drammatica, a volte, e quindi ero tutta un "Oh, mio Dio, oh, mio Dio"... Poi, alla fine, mi sono calmata e ho capito che "Ok, la cosa poteva funzionare!"

Sicuramente non è facile far parte di un progetto tanto enorme però è anche vero che non capita a tutti, quindi... Brava Daisy che ha superato le proprie paure.

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva in Italia il 13 dicembre 2017.