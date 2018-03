Star Wars: Gli Ultimi Jedi, le critiche al film nel trailer onesto di Screen Junkies

Molti fan hanno avuto qualcosa da ridire sull'ultimo film di Star Wars,, diretto da. Anchequalche tempo fa si era lasciato sfuggire un certo disappunto per alcune decisioni creative del regista e in una recente intervista Hamill aveva fatto riferimento ad una scena tagliata nel montaggio finale.

L'attore si riferiva ad una sequenza in cui Luke apprende della morte di Han Solo e si ritira in una capanna a piangere il suo vecchio amico. La scena non ha fatto parte del montaggio finale, preferendole la sequenza in cui Luke munge un animale e ne beve il latte.

Mark Hamill avrebbe fatto una scelta diversa e l'aveva confermato lui stesso:"Penso che avrebbe potuto mostrare le sue emozioni da solo e ciò avrebbe avuto un grande impatto sul pubblico, perché gli avrebbe permesso di soffrire per la perdita di Han proprio nel modo in cui soffriva Luke. Ma succede sempre nei film, dici 'Oh, che mi dici di questa scena in cui accade questo?'. Non so, avevo tempo per mungere una mucca e non per mostrare il mio dolore?".

Insomma, secondo Mark Hamill la sua interpretazione è stata legata alle esigenze di Rian Johnson. Le dichiarazioni, intese in questo modo, furono poi smentite via Twitter dallo stesso Hamill.

Ma ora Screen Junkies ha realizzato un nuovo trailer onesto, questa volta proprio su Star Wars: Gli Ultimi Jedi. E le critiche sui social dei fan sono incluse nel nuovo divertentissimo video.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede nel cast principale Mark Hamill (Luke), Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), Carrie Fisher (Leia), John Boyega (Finn) e Oscar Isaac (Poe Dameron). J.J. Abrams tornerà alla regia per Episodio IV.