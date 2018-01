Star Wars: Gli Ultimi Jedi criticato in Cina per aver insultato il QI del pubblico

La saga diè spesso percepita come un fenomeno globale, in quanto i fan sono in ogni parte del mondo. Una regione in cui il franchise spesso non ottiene gli stessi risultati è la, dove infatti, Gli Ultimi Jedi , ha aperto con soli 28 milioni di dollari, circa la metà rispetto a Episodio VII.

Sebbene il franchise di Star Wars non sia mai stato popolare in Cina (al contrario di altri mercati), una recensione, uscita sul sito web di Douban, afferma che il film "insulta davvero il QI del suo pubblico".

La serie originale di film non arrivò in Cina fino agli anni '90 e non guadagnò mai molto successo con il pubblico. Pertanto Chen Tao, che gestisce un forum fan di Star Wars cinese, menziona il fatto che, data la sua mancanza di distribuzione per il pubblico del paese, la scoperta che Gli Ultimi Jedi era l'ottavo film della serie, rende impossibile - materialmente - rivedere l'intera saga, scoraggiando così lo spettatore casuale dal vedere l'ultima puntata.

Un altro fattore della deludente accoglienza in Cina, secondo Tao, ha a che fare con il pubblico cinese che gravita su film che presentano star più "tradizionalmente attraenti" e trame maggiormente radicate nella realtà.

"Questi attori non sono molto belli, il che potrebbe scoraggiare molti cinesi dal vedere i film recenti", ha detto Tao a SixthTone. "Noi fan spesso scherziamo sul fatto che se Finn fosse interpretato da Will Smith, i cinesi potrebbero essere più inclini a guardarlo - perché è molto bello."

Essendo la bellezza soggettiva, i commenti di Tao potrebbero anche essere interpretati come una critica al fatto che il film, essendo privo di attori americani riconoscibili che si adattano a un aspetto più tradizionale di "Hollywood”, possa non essere così appetibile per gli orientali.

Gli Ultimi Jedi non si è avvicinato minimamente alla performance di Il Risveglio della Forza in Cina, ma non ha raggiunto nemmeno l’apertura di Rogue One: A Star Wars Story da 30 milioni di dollari.

"A molti fan, la storia di Rogue One ha fatto pensare alla storia rivoluzionaria del nostro paese", ha sottolineato Tao. "Molti personaggi erano proprio come i membri del Partito Comunista che si sono sacrificati per la rivoluzione".

Gli Ultimi Jedi potrà non incontrare il gusto dl pubblico in Cina, ma il suo incasso a livello mondiale si sta spingendo verso $ 1,3 miliardi. Se il film continuerà a mantenere il ritmo per qualche altra settimana, potrebbe fare il botto al box office mondiale ed entrare nella top 10 list delle pellicole dal maggior incasso tutti i tempi, battuto solo da The Fate of the Furious e La Bella e la Bestia.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente in programmazione nelle sale italiane.