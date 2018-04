Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha concluso trionfalmente la sua corsa al box office USA!

Episodio VIII di Guerre Stellari, film di Disney e Lucasfilm, ha terminato la sua corsa al botteghino nordamericano. Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha inanellato un ottimo risultato, pur avendo diviso moltissimo i fan.

Alla fine della corsa al box office di casa, Episodio VIII ha guadagnato 620.2 milioni di dollari. Il release è stato a dicembre 2017 e adesso è arrivata la notizia che la pellicola diretta da Rian Johnson non è più in sala in USA.

Il budget di produzione era stimato intorno ai 200 milioni, e dunque, naturalmente, è stato un grande successo, come spesso accade per le pellicole ambientate nella Galassia lontana, lontana, a prescindere dai criticismi che, come è normale, si guadagna praticamente ogni film di un franchise tanto venerato a livello mondiale.

Il totale globale al box office si attesta quindi adesso a 1 miliardo e 333 milioni di dollari. 46% dei quali introiti derivano dal botteghino domestico, e il 54% dai cinema internazionali.

Al momento Star Wars: Gli Ultimi Jedi è disponibile in digital HD e nelle versioni home video.