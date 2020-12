Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco chi ha scelto il titolo di Episodio VIII

Episodio VIII è stato forse il film più divisivo dell'intera saga di Star Wars. Le scelte audaci hanno iniziato a farsi sentire sin dal titolo scelto: Gli Ultimi Jedi.

Un titolo che, tra l'altro, ha procurato non pochi grattacapi ai traduttori italiani, essendo impossibile stabilire tra singolare e plurale nell' originale inglese The Last Jedi. Sebbene siano in molti a credere che dietro alla trilogia sequel ci sia sempre e comunque lo zampino di Disney e dei produttori, in molti casi è stato lasciato ampio margine di manovra ai registi.

Una fan ha infatti posto la domanda su Twitter, sperando in una risposta dello stesso regista: "Domanda stupida: Rian Johnson ha scelto personalmente il titolo "Gli Ultimi Jedi" o gli è stato consegnato così?". "È stata opera mia, l'ho trovato subito, all'inizio del processo di scrittura", è stato il suo commento.

Un titolo che in effetti è coerente con la trama proposta, in cui gli ultimi personaggi positivi tentano di opporsi al sovrastante Primo Ordine, mentre lo stesso Luke Skywalker decide di starsene in disparte e dichiarare definitivamente decaduto l'Ordine dei Jedi. Una situazione che influisce sulla storia di Rey e che verrà ribaltata nel finale, in cui viene fatto intendere che sono proprio gli ultimi Jedi a costituire la scintilla per la ribellione e per un futuro migliore.

