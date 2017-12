Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il cast si allena in un video dietro le quinte

Lucasfilm ha diffuso in streaming un nuovo video che mostra il dietro le quinte del set di, in arrivo tra meno di due settimane nelle sale di tutto il mondo.

Nel filmato possiamo ammirare il duro allenamento del cast in preparazione delle riprese dell’ultimo atteso capitolo della saga, con i commenti di Daisy Ridley, Rian Johnson, John Boyega, Adam Driver, Gwendoline Christie e degli assistenti alle coreografie e ai combattimenti che hanno aiutato la troupe nel corso della produzione.

Negli ultimi giorni le news intorno al film si sono fatte decisamente più massicce, come le rivelazioni sul Leader Supremo Snoke, sulla prima parola dello script e sull’ipotesi di un Luke Skywalker cieco nella nuova trilogia. Così come i numerosissimi spot TV diffusi finora.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, con J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin in qualità di produttori esecutivi. Daisy Ridley riprende i panni di Rey in questo nuovo episodio, al fianco di Adam Driver (Kylo Ren) e Mark Hamill (Luke Skywalker). Nel cast torneranno anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e la recentemente scomparsa Carrie Fisher; tra le new entry Laura Dern e Benicio Del Toro.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 13 dicembre. Seguirà Star Wars: Episodio IX, diretto nuovamente da J.J.Abrams.