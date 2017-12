Star Wars: Gli Ultimi Jedi, i cameo dei principi William e Harry sono stati tagliati

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi non vedremo i cameo delle. Infatti le loro "parti" sono state tagliate dal release finale del film, in sala dal 13 dicembre.

Sapevamo già che i due rampolli di casa Windsor avevano fatto capolino sul set di Episodio VIII e, le notizie, erano che avrebbero interpretato la parte di due Stormtrooper nel film diretto da Rian Johnson. Tuttavia, adesso veniamo a conoscenza del fatto che, nel final cut, non sono stati inseriti: purtroppo per William e Harry i loro cameo sono stati tagliati.

Come molte altre figure del jet set internazionale, i due Principi sono grandi fan della saga creata da George Lucas, che vide la luce, cinematograficamente parlando, nell'ormai lontano 1977, con Una Nuova Speranza. Alcuni personaggi importanti, nel corso delle varie produzioni dei film della saga di Guerre Stellari, hanno potuto dire "io c'ero", poiché hanno avuto minuscoli ruoli, per esempio, ne "Il Risveglio della Forza" e in spinoff quali Rogue One: A Star Wars: Story. E così avrebbe dovuto essere anche per Harry e William ma, alla fine, sono stati tagliati e lasciati sul pavimento della "cutting room".

Durante un'intervista con This Morning, John Boyega, che interpreta nella nuova trilogia uno Stormtrooper "difettoso", ha confermato che i due Principi hanno effettivamente filmato i cameo, ma poi la scena è stata tagliata: “L'hanno tagliata dal film.” Inoltre, l'attore ha rivelato di essere andato dai due reali, alla premiere del film di Londra, e di essersi scusato con loro dicendo: "Mi spiace, alla fine vi hanno tagliato dal film." E ha detto che Will avrebbe risposto: "Beh, probabilmente devo lavorare di più sulle mie capacità."

E adesso sappiamo il motivo per il quale il regista, Rian Johnson, durante le interviste ufficiali, si sia sempre rifiutato di confermare la presenza dei due Principi nel film.

Sarà per la prossima volta, chissà?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è al cinema!