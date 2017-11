Star Wars: Gli Ultimi Jedi, c'è tantissima azione nell'ultimo spettacolare spot!

Star Wars: gli Ultimi Jedi è online con un nuovo spot super action! Date un'occhiata alla nuova anteprima promozionale per la televisione el nuovo film delladiretto da, che vedremo in Italia a partire dal prossimo 13 dicembre!

Non manca molo all'uscita di Star Wars e non potremmo essere più ansiosi di vedere di più della Galassia lontana, lontana, in particolar modo ora che Rian Johnson, regista di Gli Ultimi Jedi, sta per creare una nuova trilogia dedicata: vedere come ha sviluppato Episodio VIII ci consentirà di farci un'idea di ciò che vedremo dopo il prossimo capitolo della Saga stellare, il nono.

Sinossi: "Star Wars - Gli Ultimi Jedi è il nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari. Gli eroi del film Il Risveglio della Forza si uniranno alle leggende della galassia in un’epica avventura piena di scoperte legate agli antichi misteri della Forza e scioccanti rivelazioni sul passato."