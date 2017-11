Star Wars: Gli ultimi Jedi, Benicio Del Toro è DJ in una nuova foto ufficiale

Soli tredici giorni ci separano ormai dall'uscita nelle sale dell'attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi di, ma à ancora oggi grazie ache possiamo riportarvi nuovo materiale sul film, questa volta su uno dei personaggi new entry.

Stiamo ovviamente parlando di DJ, contrabbandiere spaziale interpretato da Benicio Del Toro che condividerà la story line insieme a Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran). Empire ha infatti rilasciato poche ore fa una nuova e meglio definita immagine ufficiale del personaggio, che ce lo mostra adesso nella sua interezza, con tanto di cappellino in testa. A quanto pare DJ sarà anche un hacker esperto proveniente da Canto Blight.



In precedenza Del Toro aveva descritto il suo personaggio come "vicino a una canzone di Bob Dylan o Tom Waits o a un romanzo di Dostevsky", ma ai microfoni di Empire aggiunge: "È come uscito dalle pagine di Dickens, come se fosse un coltello: se lo prendi per la lama ti taglierà, ma afferrandolo per il manico ti sarà utile. Un tipo decisamente intrigante!".



Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi vedrà nel cast anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Domhnall Gleeson, Andy Serkis e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.