Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il bambino con la scopa vorrebbe tornare come Jedi in futuro

Se l'attenzione dei fan di Star Wars è tutta per John Boyega a supporto del Black Lives Matter, le parole di un altro giovane personaggio apparso in Star Wars: Gli Ultimi Jedi hanno destato un certo interesse.

Stiamo parlando di Temirlan Blaev, interprete di Temiri Blagg, il bambino che si allea con la Resistenza e decide di liberare i Fathier, per far sì che Rose e Finn riescano a fuggire da Canto Bight. Nel finale del film abbiamo visto il piccolo Temiri dimostrare una spiccata propensione nei confronti della Forza, visto che la usava per raccogliere una scopa (gesto che gli è valso il soprannome di "ragazzo della scopa"), prima di mettersi ad osservare le stelle in uno speranzoso finale che preannunciava un futuro prospero per lui.

Il dodicenne ha avuto modo di parlare del suo personaggio con lo Youtuber Jamie Stangroom: "Credo che fosse qualcosa di inaspettato, ma la reazione di tutti è stata 'Chi è questo ragazzo? Cosa potrebbe significare tutto ciò? È il prossimo Jedi? Chi è? Credo che abbia generato una grande discussione sull'identità del mio personaggio".

Sull'eventuale ritorno di Temiri in un futuro progetto di Star Wars ha dichiarato: "Potrebbe esserci la possibilità di continuare davvero la storia del personaggio. Credo che potrebbe succedere, sarei sicuramente interessato". Ciò non è stato possibile nell'episodio diretto da J.J. Abrams, anche se i fan non avevano escluso la possibilità di vederlo in scena come nuovo padawan di Rey: "Non ne ero sicuro, sarebbe potuto succedere, certo, e il regista avrebbe continuato la mia storia, concentrandosi su come Rey mi avesse allenato ed aiutato, ma allo stesso tempo mi chiedo: sono davvero così importante? Ho un grande ruolo o sono soltanto un ragazzo, un ragazzo fortunato in una galassia lontana lontana?".

Dato che la Skywalker Saga si è conclusa, è difficile immaginarlo come personaggio centrale nei prossimi film, ma gli autori potrebbero decidere di inserirlo in qualche progetto parallelo ambientato dopo la fine del Primo Ordine. Cosa ne dite? Potrebbe funzionare come nuovo Jedi? Intanto i fan hanno scoperto che Rian Johnson ha tagliato una scena importante da Episodio 8, e ha inserito un riferimento nascosto ad Han Solo.