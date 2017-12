Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ascolta la colonna sonora di John Williams!

Contemporaneamente all’uscita nelle sale statunitensi, è approdata in streaming anche la colonna sonora di, composta come al solito da

Pubblicata da Disney Music, è disponibile per l’ascolto in streaming sulle varie piattaforme digitali l’intera colonna sonora che fa da sfondo all’ottavo episodio della saga. Si tratta nel complesso di ben 77 minuti di partitura musicale, con brani come The Supremacy, Ahch-To Island, Revisiting Snoke o Fun with Finn and Rose.

La soundtrack è disponibile anche su Amazon e sui vari store digitali e sarà pubblicata in formato CD e in download digitale. Per quanto riguarda Williams, classe 1932, quest’anno lo ha visto impegnato anche nella composizione dello score di The Post, il nuovo film di Steven Spielberg. Nel 2019 sarà coinvolto anche nella realizzazione della colonna sonora di Star Wars: Episode IX, mentre nel 2020, sempre per Spielberg, sarà al lavoro sul quinto capitolo di Indiana Jones.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, con J.J. Abrams, Tom Karnowski e Jason McGatlin in qualità di produttori esecutivi. Daisy Ridley riprende i panni di Rey in questo nuovo episodio, al fianco di Adam Driver (Kylo Ren) e Mark Hamill (Luke Skywalker). Nel cast torneranno anche John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e la recentemente scomparsa Carrie Fisher; tra le new entry Laura Dern e Benicio Del Toro.

Il film è nelle sale cinematografiche italiane dallo scorso 13 dicembre.