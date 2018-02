Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in home video dall'11 Aprile in Italia!

Il film, diretto da, sarà disponibile anche nell’innovativo formato 4k Ultra HD. Oltre tre ore di contenuti speciali esclusivi dal dietro le quinte. Potremo vedere tutti i segreti del film, clip mai viste e scene eliminate! Ecco i dettagli!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il nuovo capitolo pieno d’azione della famosa saga, dopo essere stato acclamato dalla critica e aver conquistato il primo posto nella classifica dei film con i maggiori incassi del 2017 in tutto il mondo, arriva dall’11 aprile in home video in tutti i migliori negozi, sulle piattaforme e-commerce e digitali. Star Wars Gli ultimi Jedi è il primo film distribuito da Disney Italia ad essere disponibile anche nel formato 4K Ultra HD oltre che nei classici Blu-Ray 3D, Blu- Ray, DVD e nella versione Steelbook da collezione con un’iconica copertina in metallo.

Il visionario film vede il ritorno dei personaggi originali, tra cui Luke Skywalker, la Principessa Leia, Chewbecca, Yoda, R2-D2 e C-3PO, che si intrecciano con i nuovi componenti i della saga: Rey, Finn, Poe e Kylo Ren in una straordinaria nuova avventura.

Nei contenuti speciali il regista e sceneggiatore Rian Johnson accompagna i fan in un viaggio approfondito all’interno della creazione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi con un lungo documentario in cui spiega la sua interpretazione, unica nel suo genere, della Forza, illustra nel dettaglio l’attenta creazione di Snoke e analizza le scene piene d’azione presenti nel film, tra cui l’epica battaglia spaziale e lo scontro finale. In aggiunta al suo commento audio, Johnson mostra anche due scene esclusive con Andy Serkis nel ruolo di Snoke prima della sua trasformazione digitale, oltre a 14 scene eliminate mai viste prima.

I contenuti speciali nei formati in alta definizione comprendono*:

Il Regista e i Jedi – Immergersi in un approfondito dietro le quinte insieme allo sceneggiatore e regista Rian Johnson per assistere a un viaggio intimo e personale sulla produzione del film e scoprire cosa significa essere alla guida di un vero e proprio fenomeno culturale globale.

L’Equilibrio della Forza – Esplorare la mitologia della Forza e le ragioni che hanno portato Rian Johnson a interpretare il suo ruolo in modo così unico e singolare.

L’Analisi delle Scene

Appiccare la Scintilla: La Creazione della Battaglia Spaziale – Rivivere da vicino l’epica battaglia spaziale, dai suoni che aiutano ad enfatizzare l’azione, ai personaggi che danno vita alla scena, passando per gli incredibili effetti speciali.

Snoke e gli Specchi – La tecnologia motion capture e il mondo di Star Wars collidono mentre i filmmakers illustrano il dettagliato processo di creazione del perfido antagonista del film.

Resa dei Conti su Crait – Analizzare tutti gli elementi che sono stati utilizzati per la creazione del meraviglioso mondo visto nell’ultimo scontro del film: l’interazione fra location reali ed effetti creati al computer, la rivisitazione dei camminatori AT-AT, il design delle volpi di cristallo e molto altro.

Andy Serkis Live! (Solo per una Notte) – Lo sceneggiatore e regista Rian Johnson presenta due sequenze esclusive tratte dal film con l’affascinante performance di Andy Serkis prima che gli effetti speciali digitali lo trasformino in Snoke.

Scene Eliminate – Con introduzione e commento opzionale dello sceneggiatore e regista Rian Johnson.

Commento audio – Guardare il film con il commento approfondito dello sceneggiatore e regista Rian Johnson.

* I contenuti bonus digitali possono variare a seconda della piattaforma.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, finalmente in home video, dall’11 aprile farà nuovamente decollare il pubblico nell’iconico universo della saga stellare più amata di tutti i tempi, per vivere un’incredibile nuova avventura arricchita da tanti contenuti speciali.