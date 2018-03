Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriva il documentario ‘Il Regista e Lo Jedi"! Anteprima

avrà a breve un documentario molto specifico che ci racconterà il dietro le quinte e la realizzazione del progetto, diretto da Rian Johnson. Possiamo mostrarvi una breve anteprima vi IMDB.

Questo documentario esteso, che si intitola “The Director and the Jedi,” farà parte del release home video del film, Episodio VIII, che tanto ha diviso gli animi, pur ottenendo un grande riscontro al box office internazionale. Potete vedere un'anteprima del video cliccando sul sito di IMDB cliccando QUI.

Troverete tutto quel che riguarda la lavorazione di questo progetto che, come sempre accade quando si parla di Guerre Stellari, è qualcosa di enorme, gigantesco, grandioso e ci più ne ha più ne metta.

Date un'occhiata al link e diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto!

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede nel cast, tra i protagonisti principali Daisy Ridley nei panni di Rey, John Boyega di nuovo come Finn, Mark Hamill ad interpretare nuovamente il leggendario Luke Skywalker, Carrie Fisher nei panni del Generale Leia Organa, Adam Driver come il villain Kylo Ren e Oscar Isaac nei panni di Poe Dameron. Il film sarà disponibile in Digital HD a partire dall'11 aprile, e in 4K Ultra HD e Blu-ray poco dopo.