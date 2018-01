Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Andy Serkis parla della 'scena clou' del Leader Supremo Snoke!

Il leggendario attore, maestro della motion capture,, parla di quella che è, a tutti gli effetti, una delle scene più importanti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , quella il cui protagonista è il Leader Supremo Snoke.

Se avete visto Episodio VIII sapete già di quale scena stiamo parlando, altrimenti, se non volete anticipazioni, non continuate con la lettura dell'articolo che segue.

L'attore che interpreta il Leader Supremo Snoke, grande villain di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Andy Serkis, ha detto qualcosa riguardo la scena che coinvolge il suo personaggio e che lo vede perire in quel modo, come dire, poco esaltante, del tutto inaspettato:

"Sono rimasto scioccato. In modo veramente drammatico, di certo aveva perfettamente senso in quel momento della pellicola, quindi non ho detto nulla. Penso che sia una scena davvero, davvero importante, pertanto non ho assolutamente detto niente al riguardo."

Con tutte le supposizioni fatte dai fan prima che la pellicola di Rian Johnson arrivasse in sala, di certo molti fan si sono ritrovati con un palmo di naso, scoprendo che il personaggio sul quale avevano speculato tanto, alla fine muore così, diviso a metà, senza che venga spiegato nulla del suo passato e della sua ascesa al potere.

Voi che ne dite? Credete, come tanti speculano, che il Leader Supremo Snoke non sia effettivamente morto e che tornerà nel prossimo capitolo della nuova saga di Guerre Stellari? Diteci come la pensate qui sotto, nei commenti!