Star Wars: Gl Ultimi Jedi - Domnhall Gleeson sul generale Hux e una sequenza importante

Inil pubblico non sapeva ancora chi tra Kylo Ren e il generale Hux fosse il nemico più pericoloso, in quanto il Leader Supremo Snoke sembrava affidarsi a loro in modo diverso a seconda dei compiti necessari.ha mostrato Kylo Ren abbracciare completamente la sua malvagità, oscurando spesso Hux.

Tuttavia l'interprete di Hux, Domhnall Gleeson, ha voluto assicurarsi che il suo personaggio avesse almeno un momento in cui potesse mostrare tutta la sua determinazione. Poco dopo che Kylo Ren ha eliminato il Leader Supremo Snoke, Hux entra nella Sala del Trono per capire cos'è successo. E per rendersi conto che Kylo è la causa della catastrofe. Istintivamente Hux cerca un'arma per poter affrontare Kylo, ricordando immediatamente che se Ren è stato in grado di uccidere Snoke, nemmeno lui avrebbe avuto possibilità.

"Quello è stato l'unico momento che ho chiesto a Rian. Il generale Hux è come un cane che viene preso a calci per tutto il film, viene messo in mezzo a situazioni ed pure vittima di bullismo e quindi io pensavo, 'non vorrei che la gente dimenticasse che si tratta anche di un lavoro molto spiacevole e potrebbe avere un effetto sull'andamento delle cose'."

Il momento è molto breve ma dimostra che Hux è molto più di un semplice seguace che accetta ogni cosa che gli si dica di fare, visto che per tutto il resto del film il generale obbedisce ad ogni ordine di Kylo Ren.

"Hux è responsabile della morte di tantissime persone, visto anche quello che è successo con lo Starkiller nel sistema Hosnian. Un uomo senza scrupoli che brama il potere. Hux ha eliminato molti nemici o aspiranti nemici prima che potessero diventare una minaccia pericolosa. Tra questi anche il proprio padre, l'anziano generale Brendol Hux, la cui posizione elevata all'interno del Primo Ordine gli ha permesso di vivere un'infanzia privilegiata."