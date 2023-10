Star Wars, Gina Carano rispunta sui social con un post anti-Kathleen Kennedy

Aldilà del mistero riguardante il coinvolgimento di George Lucas nei prossimi film di Star Wars, molti continuano invece a puntare il dito contro Kathleen Kennedy, presidente di Lucas Film, ritenuta la colpevole numero 1 per il presunto calo di qualità della saga. E adesso, a questa lista di detrattori si è unita, o meglio, ri-unita, Gina Carano.

L’attrice, licenziata da LucasFilm nel Febbraio 2021 durante la pandemia Covid per le sue posizioni “anti-mascherine” e “anti comunità trans”, ha pubblicato un post sul suo account X citando l’ultimo episodio di “South Park: PANDERVERSE”, in cui si fa satira proprio su Kathleen Kennedy.

“Questa è la parte in cui Kathleen Kennedy chiede che tutti gli YouTubers vengano censurati da YouTube per aver condiviso e riso di questo esilarante episodio, farà in modo che YouTube disabiliti l'opzione del pollice in giù a causa delle risposte che riceverà, poi farà in modo che i suoi pubblicitari si assicurino che determinati giornali pubblichino articoli sui creatori di South Park e sulle loro famiglie diffondendo i loro nomi attraverso ogni utile idiota che ha sotto il suo controllo e che venderebbe l'anima per lavorare per LucasFilm, attiverà il suo esercito online per ripetere che i creatori di South Park sono razzisti, bigotti, transfobici, e chiederà ai creatori di South Park di scusarsi pubblicamente usando solo le parole che lei approva, e infine chiederà che si sottopongano a un corso di rieducazione tenuto da 45 persone della comunità lbgtq in chiamata Zoom, costretti a stare seduti e ad ascoltare quanto siano stati feriti i loro sentimenti per un piccolo episodio di South Park. Ma forse, solo forse, il trucco questa volta è stato scoperto.”

A proposito dei nuovi prodotti della saga, anche Liam Neeson è convinto che ormai ci siano troppi film e serie Tv di Star Wars.