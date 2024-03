Star Wars, Giancarlo Esposito tornerà nel film The Mandalorian & Grogu? Parla l'attore

In vista dell'inizio delle riprese di The Mandalorian & Grogu, che sarà il primo film che riporterà Star Wars sul grande schermo a maggio 2026 dopo tanti anni passati in streaming su Disney+, l'attore Giancarlo Esposito è stato interrogato sul futuro di Moff Gideon, il temibile villain della saga.

Nel corso delle tre stagioni della serie tv The Mandalorian, Din Djarin (Pedro Pascal) ha avuto a che fare con diversi avversari più o meno temibili, ma nessuno è stato più formidabile del Moff Gideon di Giancarlo Esposito, che senza dubbio di episodio in episodio è diventato la nemesi per eccellenza del Mandaloriano: negli istanti finali della terza e attualmente ultima stagione il villain sembra aver trovato la sua fine, ma sarà davvero così?

A questo proposito, l'attore di Breaking Bad e Better Call Saul - che attualmente potete trovare su Netflix nella nuova serie tv The Gentlemen - ha dichiarato durante una nuova intervista con GQ: "Adoro l'universo di Star Wars. Non ho alcun programma, attualmente, perché non mi hanno chiamato. Ma amo Moff Gideon e, insomma, la sua morte? Dai. Sono già tornato nella terza stagione , senza i baffi. Con tutti questi cloni. Insomma, unite i puntini."

L'attore in sostanza ci sta dicendo che Moff Gideon è ancora vivo, ma lo rivedremo sul grande schermo? Rimaniamo in attesa di prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, scoprite il titolo di lavorazione di The Mandalorian & Grogu.

