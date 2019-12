Star Wars: Gi Ultimi Jedi, per Kathleen Kennedy c'è un momento che ha definito la saga

Le proteste fra i fan di Star Wars circa Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi sono destinate a durare per sempre, ma Kathleen Kennedy, presidentessa di Lucasfilm, sa da quale parte schierarsi, ed è quella dello sceneggiatore e regista Rian Johnson.

La produttrice, nel corso di una recente intervista promozionale per The Rise of Skywalker, ha discusso come la scena finale del film del 2017 abbia il potenziale per definire la saga di Star Wars e guidarla verso il futuro.

"La Forza significa guardare avanti, e penso che Star Wars sia questo", ha condiviso Kennedy con Gizmodo. "E' una cosa che fa sicuramente parte dell'Episodio IX, ma la Forza è una componente enorme delle nostre riunioni su dove stiamo andando e qual è il futuro della saga. Quando Episodio IX sarà alle nostre spalle e inizieremo a raccontare nuove storie, la Forza sarà il fondamento di Star Wars".

The Rise of Skywalker concluderà la Skywalker Saga, iniziata nel 1977 con Star Wars: A New Hope. In precedenza sempre la Kennedy aveva definito il film di JJ Abrams come la fine di una saga famigliare, e probabilmente in futuro vedremo soltanto nuovi personaggi nel franchise. Molti fan della saga si sono infuriati con Rian Johnson per aver reso la Forza un concetto molto democratico e non elitario, idea che però era già stata introdotta nella trilogia prequel scritta e diretta interamente da George Lucas, dove l'essere Jedi non era una peculiarità esclusiva degli Skywalker.

