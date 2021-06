Star Wars, e se George Lucas tornasse alla guida della saga?

Da qualche giorno stanno circolando in rete dei rumor secondo cui George Lucas, nove anni dopo aver venduto la Lucasfilm e Star Wars alla Disney, sarebbe pronto a tornare alla guida del franchise di sua creazione.

Come prevedibile al momento si tratta di voci senza alcun fondamento, provenienti in parte dal canale YouTube Overlord DVD e rilanciate da siti poco affidabili come We Got This Covered, ma per lo meno ci offrono un interessante spunto di riflessione: il buon George farà mai ritorno nella galassia lontana lontana?

Ora come ora, la probabilità che Lucas riprenda in mano la saga o venga in qualche modo coinvolto nel futuro del franchise sembrano davvero basse. Non solo il filmmaker non ha mostrato alcun interesse nei confronti di un suo eventuale ritorno, ma l'ultima pellicola che ha sviluppato - il musical animato Strange Magic - risale al 2015.

Come se non bastasse, dopo la turbolenta accoglienza ricevuta da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la Lucasfilm di Kathleen Kennedy ha mosso un importante passo verso un cambio di rotta del franchise promuovendo Dave Filoni come diretto creativo dello studio. Per chi non lo sapesse, Filoni è il creatore delle apprezzate serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels e sta attualmente lavorando a The Mandalorian e ai suoi vari spin-off, compresa la serie dedicata ad Ahsoka Tano.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Lucas alla guida di Star Wars? Fatecelo sapere nei commenti.