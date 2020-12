Star Wars, George Lucas torna sul dialogo tra Anakin e Padmé: 'Onesto e coerente'

La trilogia prequel di Star Wars, la seconda in ordine di uscita al cinema, ha mostrato al pubblico la trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader, e i retroscena della sua relazione con Padmé Amidala, da cui sono nati due eroi positivi come Luke e Leia. I fan, però, non hanno dimenticato un dialogo non troppo riuscito.

Quella che vorrebbe essere una scena romantica risulta invece, soprattutto a causa del personaggio di Hayden Christiensen, piuttosto goffa e imbarazzante, ed è stata negli anni oggetto di scherno e di parodie.

In difesa del famigerato dialogo è recentemente intervenuto lo stesso George Lucas, che pur ammettendo che alcune battute possano sembrare banali, ne rivendica la congenialità con lo spirito del franchise.

"È presentato in modo molto onesto, e non è affatto ironico" ha spiegato il regista. "Ma è coerente, non solo con il resto del film, ma con lo stile generale di Star Wars. La maggior parte delle persone non capisce lo stile di Star Wars. Non capiscono che c'è un motivo di fondo, molto simile a un serial degli anni '30 o al matinée del sabato. È quello il periodo più romantico in cui si fanno melodrammi e film d'avventura. E questo film è ancora più un melodramma degli altri."

Siete d'accordo con le parole di George Lucas? Cosa pensate del dialogo tra Anakin Skywalker e Padmé Amidala? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti. Per altri approfondimenti su Star Wars, intanto, rimandiamo all'analisi di pregi e difetti delle tre trilogie.