Star Wars, George Lucas spiega perché Greedo ha sparato per primo ad Han Solo

The Star Wars Archives: 1999-2005 ha confermato una volta per tutte che George Lucas ha sempre pensato che Han Solo avesse sparato a Greedo solamente per legittima difesa, e ora è arrivata un'ulteriore spiegazione del papà di Guerre Stellari.

In uno dei documenti emersi dal libro, secondo quanto riportato da Polygon, Lucas ha parlato dei motivi per cui ha deciso di modificare la celebre scena di Una nuova speranza: "Non ho mai progettato Han per essere uno spietato assassino. Tutti i bravi ragazzi sparano per legittima difesa. Quando ho montato la scena nel 1977 non si poteva capire chi faceva cosa."

Il filmmaker spiega anche che, essendo l'obiettivo di Star Wars quello di indirizzare i giovani spettatori a perseguire un percorso verso il lato chiaro ed evitare il lato oscuro, ha reso la risposta di Han il più chiara possibile per evidenziare i principi morali del personaggio, in modo che la lezione possa arrivare anche ai più piccoli.

La scena in questione è stata ulteriormente aggiornata con l'arrivo di Disney+, per cui è stata aggiunta un'ultima battuta che da a Greedo l'ultima parola prima di essere ucciso.

