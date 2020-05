Star Wars, George Lucas ha sempre saputo che Boba Fett era ancora vivo

Nella prima trilogia di Star Wars, Boba Fett veniva introdotto in L'Impero colpisce ancora e nel successivo Il ritorno dello Jedi gli spettatori hanno assistito alla sua morte, per mano di un mostro del deserto. A quanto pare, però, Boba Fett tornerà in The Mandalorian 2. George Lucas, creatore della saga, ha sempre creduto che fosse sopravvissuto.

In un recente AMA su Reddit, infatti, un utente ha chiesto a Jonathan Rinzler, storico e "biografo" di Lucasfilm, se George Lucas gli avesse mai parlato della possibilità che il cacciatore di taglie fosse sopravvissuto. La risposta è stata che era lecito supporre che Fett fosse riuscito a fuggire dalla fossa del Sarlacc. Il "padre" di Guerre Stellari, almeno, l'ha sempre vista così, anche prima dell'espansione dell'universo Star Wars.

È interessante a questo punto notare come George Lucas non fosse altrettanto possibilista, invece, sulla sorte di un altro personaggio importante, che abbiamo visto ricomparire nell'ultimo episodio cinematografico della Saga, L'Ascesa di Skywalker. Stiamo parlando naturalmente dell'imperatore Palpatine. In un'intervista di qualche tempo fa Ian McDiarmid, l'attore che interpreta appunto Darth Sidious, ha rivelato che diversi anni prima Lucas gli aveva detto che l'imperatore era "assolutamente morto". L'unico modo in cui avrebbe potuto tornare dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi, aveva aggiunto, era tramite una clonazione.

Sempre a proposito dell'Episodio IX di Star Wars, abbiamo appreso recentemente che nel film era previsto il ritorno di alcuni personaggi.