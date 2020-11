Star Wars, George Lucas rivela alcune idee sulla sua Trilogia Sequel mai realizzata

Il controverso Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams ha concluso lo scorso anno la Nuova Trilogia di Guerre Stellari, aprendo infine la strada all'espansione dell'Universo di Star Wars, ma prima del prosieguo-rilancio cinematografico a firma Disney, George Lucas aveva diverse idee per concludere la sua amatissima saga.

È però adesso grazie a The Star Wars Archives 1999-2005 edito da Taschen, nuovo e incredibile tomo da tavolino che esamina minuziosamente la storia completa della Trilogia Prequel, che possiamo approfondire in linea di massima la conclusione poi scartata di George Lucas, e scoprire perché il creatore della saga non abbia voluto portare sul grande schermo la sua trilogia sequel finale.



Ha rivelato Lucas: "I tre film che avevo in mente avrebbero parlato di Leia impegnata a riportare in auge la Repubblica e di Luke invece occupato a riportare in vita l'Ordine dei Jedi. Avrebbero combattuto contro Darth Maul, insediatosi come sappiamo in vuoto di potere, ma proprio il Sith avrebbe addestrato una ragazza, Darth Talon, già presente nei fumetti. Sarebbe stata la nuova Darth Vader e gran parte dell'azione era concentrata su di lei".



Tutto è crollato su se stesso a causa di un arco narrativo troppo ambizioso e del desiderio di Lucas di occuparsi di altro: "A quel tempo stavo per avere una bambina e ci vogliono 10 anni per completare una trilogia. Starei ancora lavorando all'episodio 9. Ho preferito crescere mia figlia e godermi un po' di più la vita".



