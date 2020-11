Star Wars, George Lucas ricorda David Prowse:'La sua fisicità essenziale per Darth Vader'

Nella giornata di ieri lo Star Wars Universe ha perso uno dei suoi membri più affezionati. Colui che ha prestato il proprio fisico al personaggio di Darth Vader nella prima trilogia creata da George Lucas, David Prowse, è scomparso all'età di 85 anni. Prowse era noto per la sua prestanza fisica che gli permise di essere scelto per il ruolo.

La voce di Vader è di James Earl Jones e il volto mostrato nella celebre sequenza con Luke Skywalker (Mark Hamill) è quello di Sebastian Shaw, ma il corpo dietro il costume oscuro di Darth Vader era sempre quello di David Prowse.

George Lucas, che ebbe delle divergenze con Prowse quando decise di non mostrare il suo volto dietro la maschera ma quello di Shaw, ha ricordato con parole significative colui che rese celebre Darth Vader in tutto il mondo.



"David ha conferito a Darth Vader una fisicità essenziale per il personaggio. Ha fatto saltare Vader fuori dalle pagine e sul grande schermo, con una statura imponente e prestazioni di movimento per abbinare l'intensità e la corrente sotterranea della presenza di Vader. David era pronto a tutto e ha contribuito al successo di quella che sarebbe diventata una figura tragica e memorabile. Che riposi in pace" ha dichiarato Lucas. Anche Mark Hamill ha omaggiato David Prowse nelle scorse ore.

Bodybuilder e attore, David Prowse interpretò Lord Darth Vader nella prima trilogia, nei film Una nuova speranza, L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

Altri attori hanno ereditato il ruolo in nei film successivi da La vendetta dei Sith a Rogue One. Lontano dall'universo di Star Wars, David Prowse ha recitato in diversi film tv britannici e ha interpretato il mostro di Frankenstein in diversi film targati Hammer.