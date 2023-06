Star Wars, George Lucas ricompra la saga da Disney? L'improbabile rumor infiamma i social

George Lucas sta per ricomprare la saga di Star Wars dalla Disney? E' l'improbabile rumor che in questi minuti ha preso ad infiammare i maggiori social network, ottenendo tantissimo seguito in poche ore e diventando, come spesso accade in questi casi, immediatamente virale.

L'argomento è diventato presto di tendenza su importanti siti di social media come Twitter, Facebook e YouTube, e la domanda per i fan potrebbe essere lecita: sono tutte sciocchezze o c'è qualche validità in queste voci? Ebbene, va precisato che no, la Disney non ha intenzione di vendere Star Wars a George Lucas.

Al momento della stesura di questo articolo, non ci sono né conferme ufficiali né rapporti credibili che suggeriscano che George Lucas sia minimamente interessato all'affare, né tanto meno che l'affare in sé per sé esista davvero. Come può capitare con i social network, una piccola pallina di neve ha iniziato a rotolare giù dalla montagna dei post e in pochi minuti si è trasformata in una valanga incontrollabile della quale, però, non dovrete temere alcunché. Sebbene qualcuno sia saltato rapidamente a conclusioni errate, la saga di Star Wars non sarà venduta dalla Disney né a George Lucas né a nessun altro.

