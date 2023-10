Star Wars, George Lucas odia la trilogia sequel? Cosa ha detto sul nuovo corso Disney

Cosa ne pensa George Lucas sulla trilogia sequel di Star Wars? In questo articolo vi proponiamo una raccolta delle dichiarazioni più celebri che il padre della saga ha rilasciato su Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.

Per quanto riguarda Episodio VII, George Lucas non ha gradito il fatto che Lucasfilm abbia ignorato le tante idee che aveva fornito (cliccate qui per scoprire le idee di George Lucas sulla trilogia sequel di Star Wars), ma pur senza esprimere giudizi sul film concluso una volta dichiarò: "Hanno guardato le mie storie e hanno detto: 'Vogliamo fare qualcosa per i fan'. Hanno deciso che non volevano usare quelle storie, hanno deciso che avrebbero fatto di testa loro. In ogni caso non erano così entusiasti di avermi coinvolto... e così ho detto: 'Okay, andrò per la mia strada e li lascerò andare per la loro.'" Passando a Episodio VIII, invece, George Lucas non ha mai parlato pubblicamente del film, ma una delle sue rappresentanti, Connie Wethington, ha condiviso che lo considera "fatto magnificamente". Si ritiene inoltre che il regista abbia incontrato personalmente lo scrittore e regista Rian Johnson, sebbene i dettagli della loro conversazione non siano mai stati condivisi. Infine, George Lucas non ha mai commentato Episodio IX.

Al contrario, è noto che George Lucas abbia molto apprezzato Rogue One, il prequel di Una nuova speranza, tanto che Tony Gilroy, che ha aiutato il regista Gareth Edwards nella lavorazione del film, ha rivelato detto che Lucas "lo ha adorato". Per il film su Han Solo, George Lucas ha fatto visita al set di Ron Howard, una visita che Howard ha descritto come "di grande supporto" e "piena di complimenti".

Infine, le serie tv di Star Wars per Disney+: George Lucas non ha espresso giudizi personali sui vari progetti, ma il regista e produttore esecutivo Jon Favreau ha raccontato che il creatore della saga si è divertito molto sul set di The Mandalorian: "Se l'è spassata a dare filo da torcere a Dave Filoni, in un modo molto giocoso e premuroso. Non nutre altro che un'enorme stima e rispetto per Dave. Penso che veda la visione creativa di Dave come un'estensione della sua."

