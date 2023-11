Star Wars, George Lucas non si presentò alla premiere per andare in vacanza!

George Lucas fu uno dei pochi "coraggiosi" alla fine degli anni 70 a provare a lanciare un tipo di cinema che poi avrebbe fatto scuola per il blockbuster moderno. Nonostante ciò, il regista era convinto che il primo capitolo di Star Wars sarebbe stato un flop e decise di non presentarsi alla premiere.

Mentre il futuro della saga sembra passare anche per le mani di Taika Waititi che non avrebbe ancora finito la sceneggiatura del suo film di Star Wars, le fondamenta per questo enorme universo furono gettate nel 1977 da George Lucas con il primo capitolo di Guerre Stellari. La pellicola, però già all'epoca si confermò essere un enorme azzardo sia per il tipo di storia che proponeva che per il lancio definitivo e non scontato di un genere come la fantascienza. Quindi, in un caso come questo, il successo non era in alcun modo assicurato.

Convinto che il film si sarebbe rivelato un film, invece di presentarsi alla premiere, George Lucas organizzò in quello stesso periodo una vacanza alle Hawaii con il suo grandissimo amico, e secondo papà del blockbuster, Steven Spielberg. Fu durante quella vacanza improvvisata per "staccare la spina" che i due registi buttarono già il soggetto e l'idea per quello che sarebbe poi diventato Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, arrivato al cinema nel 1981.

L'arrivo di Darth Vader creò un nuovo concept di villain definitivo nel cinema post moderno. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!