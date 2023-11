Star Wars, George Lucas iniziò una vera e propria campagna Oscar...per Yoda!

Star Wars Episodio V L'impero colpisce ancora, secondo molti, continua ad essere il film più bello della saga di Guerre Stellari. Oltre a questo la pellicola ha un particolare prima che coinvolse George Lucas e la sua convinzione dovesse essere riconosciuto il talento di tutti gli attori in maniera uguale.

Nella pellicola Frank Oz ebbe la responsabilità di prestare la voce al Maestro Yoda. Fu proprio la voce dell'attore a rendere iconico il personaggio nel suo modo di parlare, di porsi con Luke e di proporre una caratterizzazione capace di entrare nella storia del cinema. Oltre ad avere l'enorme capacità di essere sempre attuale, non a caso L'Impero Colpisce Ancora è tornato primo al box office per il suo quarantennale, film come Guerre Stellari mostrarono come il talento di attori ed artisti potesse essere mostrato anche in film diversi, di intrattenimento e fantascienza pura.

Impressionato dalla performance di Frank Oz come Yoda, George Lucas spese migliaia di dollari per sostenere Oz in una campagna pubblicitaria che gli permettesse di ottenere una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. Nonostante all'attore non importasse minimamente la questione, il regista si impegnò in questa battaglia personale che, comunque, non portò a risultati positivi. La sua richiesta non fu accettato poichè a muoversi su schermo, effettivamente, era un pupazzo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione de L'impero colpisce ancora. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!