Star Wars: George Lucas girerà la sua trilogia sequel? Ecco l'ennesima bufala di internet

Se siete tra colore che reputano impareggiabile la trilogia originale di Star Wars e che sono rimasti insoddisfatti dalla saga curata da J.J. Abrams e Rian Johnson la recente notizia di un reboot della trilogia sequel diretta nientemeno che da George Lucas vi avrà fatto toccare il cielo con un dito... Peccato che le voci siano del tutto infondate.

Secondo We Got This Covered, che ha riportato la notizia falsa, Disney e Lucasfilm avrebbero preso la drastica decisione dopo il flop morale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che com'è noto ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan. Le due major avrebbero quindi deciso di richiamare in campo lo stesso Lucas, per molti l'unico ad aver dato non solo forma, ma anche spessore e memorabilità al franchise.

Il ritorno di Lucas alla sedia di regia, cosa che è stata già smentita, sarebbe anzi stata un'idea stessa del creatore di Sith e Jedi, il quale avrebbe mal tollerato l'uso fatto dalla House of Mouse di idee, concept e sviluppi cui l'autore aveva già lavorato anni addietro, alcuni addirittura scartati o rivisitati dopo l'acquisizione da parte della Disney.

Insomma, se la notizia fosse stata vera la situazione avrebbe dato vista ad una crisi senza precedenti, che avrebbe potuto intaccare persino il sodalizio tra George Lucas e Walt Disney per non parlare del danno d'immagine ed economico di entrambe le case di produzione.

