Star Wars, George Lucas sta con la Disney: 'Creare magia non è cosa da dilettanti'

In vista del trailer di The Acolyte e del nuovo corso di film di Star Wars che la Disney si prepara a far uscire nei cinema nei prossimi anni, il creatore della saga George Lucas ha rilasciato una rara dichiarazione per spalleggiare la compagnia.

In queste ore infatti la Disney sta affrontando una lotta contro il raider aziendale Nelson Peltz e la Blackwells Capital: in particolare Peltz chiede alcuni miliardi di dollari in azioni promessegli da Ike Perlmutter, che a sua volta, come Lucas, aveva venduto la sua azienda (la Marvel) alla Disney diventandone uno dei principali azionisti, fino al suo licenziamento avvenuto lo scorso anno.

Ora, mentre questi giochi di potere serpeggiano tra gli uffici della compagnia, George Lucas ha voluto spalleggiare la Disney con la seguente dichiarazione: “Creare magia non è cosa da dilettanti. Quando ho venduto Lucasfilm alla Disney poco più di dieci anni fa, sono stato felice di diventare azionista della Disney a causa della mia ammirazione di lunga data per il suo marchio iconico e per la leadership di Bob Iger. Quando Bob è tornato di recente in azienda in un momento difficile, mi sono sentito sollevato. Nessuno conosce la Disney meglio di lui. Rimango un azionista importante dell'azienda perché ho piena fiducia nel potere della Disney e nell’esperienza di Bob: ho votato a favore dei 12 direttori della Disney e invito gli altri azionisti a fare lo stesso”.

