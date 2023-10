Star Wars, quella volta che George Lucas capitò per sbaglio dentro un documentario tv

Quale reazione avreste nel vedere improvvisamente una delle leggende di Hollywood, George Lucas, comparire dal nulla nell'inquadratura di un documentario tv per poi uscirne in maniera repentina? Sul web è stato pubblicato del video della comparsata del creatore di Star Wars che stupì gli spettatori e i fan.

Nel video si vede il protagonista della scena mentre si rivolge in camera agli spettatori e ad un certo punto sbuca il volto di George Lucas proprio dietro la persona in primo piano. Lucas esce pochissimi istanti dopo dall'inquadratura entrando in un edificio.



Un'apparizione a sorpresa che colse impreparati gli spettatori, che si trovarono uno dei più grandi produttori e registi della storia del cinema all'interno di un documentario televisivo.

Ovviamente, il video divenne virale e fu fonte di meme per parecchio tempo. Ma lo sapete perché George Lucas vendette tutto alla Disney?



Dopo aver creato nel 1977 il primo film di Star Wars, Una nuova speranza, George Lucas ha dedicato i decenni successivi alla propria creatura fantascientifica, riuscendo a consolidare un successo mondiale con altri due film della prima trilogia, serie tv, nuove trilogie cinematografiche con alterne fortune e merchandising di vario genere, lanciando la carriera di Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford, nei panni di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo.



Ma qual è il coinvolgimento di George Lucas nei nuovi progetti di Lucasfilm?