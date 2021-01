Star Wars e il gatto che voleva passare al Lato Oscuro: il video fa impazzire Mark Hamill

Dopo aver commentato il finale di The Mandalorian, Mark Hamill è tornato a pubblicare contenuti divertenti riguardanti Star Wars: il video che ha appena condiviso è riuscito a strappare una risata persino a lui.

Nel filmato vediamo il gatto di un fan intento a guardare L'Ascesa di Skywalker insieme al padrone e in particolare la scena che appare sulla tv è quella in cui Kylo Ren , dopo una discussione con il padre Han Solo, decide di abbandonare il Lato Oscuro. Per rendere la sua conversione definitiva, scaglia la sua spada laser rossa tra le onde, destando subito l'attenzione del felino in questione.

"Valla a prendere, micio padawan!", scrive l'interprete di Luke Skywalker condividendo il video. In effetti sembra proprio che Ben Solo stia lanciando un bastone al suo animale da compagnia perché glielo riporti. A quanto pare il gatto non ha nessuna intenzione di abbandonare il Lato Oscuro e sarebbe stato davvero divertente se qualcosa del genere fosse successa davvero nel film... magari avrebbero potuto utilizzare uno dei tanti Loth-gatti apparsi in Rebels e in The Mandalorian.

Non è di certo la prima volta che Hamill decide di farsi quattro risate con i fan di Star Wars e recentemente ha pubblicato una divertente foto legata ad Una Nuova Speranza.