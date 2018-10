Star Wars: Galaxy's Edge, nuovi dettagli sull'attrazione del Millennium Falcon

Quando è stato annunciato che Star Wars: Galaxy's Edge verrà aperto sia a Disneyland che agli Hollywood Studios, i fan hanno mostrato grande entusiasmo per la possibilità di salire sul Millennium Falcon. MakingStarWars ha svelato alcuni nuovi dettagli sull'esperienza che potranno vivere i fan sulla leggendaria astronave di SW.

Secondo quanto riportato l'attrazione del Millennium Falcon coinvolgerà Hondo Ohnaka di Clone Wars e Star Wars Rebels. Hondo aiuterà gli ospiti con la loro missione mentre viaggiano nel mondo di Han Solo. Ci saranno tre diverse missioni a cui gli ospiti potranno partecipare. Apparentemente dovrebbero svolgersi tra Gli Ultimi Jedi e Episodio IX. Inoltre sul Millennium Falcon, Kylo Ren ha assunto il controllo del pianeta natale del defunto padre.

Il veicolo consisterà in sei postazioni diverse nella cabina di pilotaggio. Ecco le descrizioni per i tre scenari della missione: nella missione 1 Hondo ti coinvolge in una gara su Corellia con il Millennium Falcon che è sicuro di non poter perdere. Nella seconda missione Hondo ti manda al cantiere del Primo Ordine su Corellia, probabilmente in missione per la Resistenza. Nel terzo scenario il tuo equipaggio dovrà rubare una parte del carico ma quest'ultimo è sorvegliato da un mostro gigante.

Inoltre Star Wars: Galaxy's Edge prevede di organizzare numerosi eventi stagionali che contribuiranno a sviluppare l'esperienza.