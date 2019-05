Star Wars: Galaxy's Edge, una nuova foto mostra la colossale attrazione Disneyland

Quei privilegiati che non sono altro di Steven Spielberg e J.J. Abrams hanno visitato Galaxy's Edge in anteprima, grazie ad un tour privato organizzato dal ceo della Disney Bob Iger, e come "contentino" ai fan la compagnia ha pubblicato una nuova immagine della chiacchierata attrazione.

Il post, che come al solito trovate comodamente in calce all'articolo, è stato pubblicato su Instagram da Josh D'Amaro, presidente del Disneyland Resort, e mostra grossomodo quanto sarà esteso il parco tematico.

In precedenza la Disney (nello specifico, Bob Iger) aveva riferito che una volta pronta per aprire al pubblico Star Wars: Galaxy's Edge sarebbe stata la più grande espansione per un parco divertimenti della storia di Disneyland. Tuttavia, i Parchi Disney sono già notoriamente piuttosto estesi, dettaglio che ha reso difficile cercare di capire quanto grande sarebbe stata Galaxy's Edge.

La foto in basso è stata scattata da un tour in anteprima riservato alla stampa e ai vari addetti ai lavori della saga cinematografica, e include circa 1400 persone intorno al Millennium Falcon.

"Sono così orgoglioso di presentarvi agli abitanti di Batuu!", ha scritto su Instagram D'Amaro. "Voglio ringraziare i membri di questo team straordinario per la loro incredibile dedizione e passione. La presentazione di Star Wars: Galaxy's Edge Cast è stata indimenticabile. Questa foto è per i posteri!"

L'attrazione aprirà al pubblico fra meno di una settimana.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che John Williams ha firmato le musiche del parco a tema. Se volete potete ascoltare la colonna sonora di Galaxy's Edge, che è stata rilasciata online.