Star Wars Galaxy's Edge: flusso di visitatori inferiore rispetto alle aspettative

Si tratta di una delle attrazioni più attese nella storia di Disneyland. Per anni, prima che aprisse, i fan hanno investito ingenti somme di denaro per assicurarsi un'esperienza entusiasmante quando tutto sarebbe stato pronto. E ora che Star Wars Galaxy's Edge è aperto a tutti i visitatori l'attrazione non attira tutta quella folla prevista.

A parte le prime tre settimane di maggio dopo l'apertura, l'affluenza è andata leggermente in calo e secondo AZ Central il flusso di visitatori sinora è stato meno di quello previsto. Ecco perché i tempi di attesa variano addirittura dai 30 ai 60 minuti.

La risposta a tutto questo potrebbe essere semplicemente una questione di tempismo; il report suggerisce che l'affluenza più bassa potrebbe semplicemente essere il risultato di un'aspettativa enorme su quanto sarebbe potuta diventare popolare l'attrazione.



Molti spettatori potrebbero aver aspettato che si placasse la folla iniziale per potersi divertire di più. Altri ancora potrebbero semplicemente essere in attesa dell'apertura anche di un'altra attrazione, Rise of Resistence, prevista entro fine anno.

Un'altra considerazione da fare è che i prezzi dei biglietti di Disneyland sono aumentati proprio in concomitanza con l'apertura dell'attrazione, con costi aumentati del 25%.

Ecco perché molti aspetteranno probabilmente fine luglio e agosto per poter visitare lo Star Wars Galaxy's Edge.

L'attrazione è ispirata alla prima trilogia e dopo il sorprendente impatto iniziale pare che l'affluenza sia leggermente in calo ma il richiamo di un marchio come Star Wars porterà sicuramente molti fan a farle visita.