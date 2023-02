Star Wars, quale futuro per Rey nella saga? Risponde Daisy Ridley

Daisy Ridley è stata intervistata da The Hollywood Reporter e ha parlato della trilogia sequel di Star Wars e del futuro del suo personaggio, Rey, interpretato in Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker. L'attrice è tornata sul tema nel corso della chiacchierata con il magazine americano.

"Onestamente, non ne ho idea. Sento che la storia di Rey si è conclusa in modo meraviglioso con L'Ascesa di Skywalker. Sono già passati tre anni folli da quando è uscito quel film. Mi sento una persona completamente diversa... Quindi non so davvero se ci sono dei piani. Non lo so" ha confessato Ridley, protagonista della trilogia sequel con John Boyega e Oscar Isaac.

Qualche giorno fa Daisy Ridley non ha escluso un ritorno in Star Wars, ancora molto affezionata al personaggio interpretato nel franchise.

"Ho amato la mia esperienza, ho amato quello che dovevo fare e amo le persone con cui ho avuto modo di lavorare. Quindi, se dovesse succedere di nuovo, anche solo una volta, fantastico. Perché il sogno è stare davvero con persone simpatiche che ti fanno sentire bene e ascoltata mentre fai un buon lavoro".



Al momento Lucasfilm è impegnata principalmente nella realizzazione delle serie tv, con The Mandalorian 3 che uscirà a marzo sulla piattaforma streaming Disney+.



Nel 2022 Daisy Ridley ha recitato nel film Young Woman and the Sea, diretto da Joachim Rønning.