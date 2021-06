Star Wars, nei fumetti un clamoroso ritorno che i fan attendono da anni!

A inizio maggio Marvel Comics ha dato il via a Star Wars: War of the Bounty Hunters, nuovo evento crossover a fumetti la cui storia va a inserirsi tra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, con particolare attenzione alle vicende di Boba Fett e Han Solo.

Il preludio dell'iniziativa si è concentrato sul cacciatore di taglie e le difficoltà che ha incontrato cercando di raggiungere il palazzo di Jabba The Hut per consegnare l'Han Solo congelato nella carbonite, il quale gli è stato sottratto da un personaggio misterioso.

L'identità della persona che ha rubato la lastra di Han Solo rimane segreta anche per gran parte del primo numero di War of the Bounty Hunters, disponibile da oggi negli Stati Uniti, ma nelle pagine finali viene rivelato che si è tratto di un piano orchestrato da niente di meno che da Qi'ra, vecchio interesse amoroso di Han interpretato da Emilia Clarke in Solo: A Star Wars Story che sappiamo far parte dell'Alba Cremisi, l'organizzazione criminale guidata da Darth Maul.

In calce alla news potete dare un'occhiata alla tavola in cui Qi'Ra viene mostrata di fronte ad Han solo congelato nella carbonite.

Cosa ne pensate del suo ritorno? Sareste curiosi di rivedere il personaggio in uno dei prossimi titoli live-action? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Emilia Clark comparirà nella serie Marvel Secret Invasion.