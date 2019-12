Star Wars: il fratello di Carrie Fisher era spaventato all'idea di guardare l'ultimo film

Tra i tanti momenti sanciti dall'uscita in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker va anche ricordato quello dell'ultima apparizione sul grande schermo della compianta Carrie Fisher nel ruolo di Leia, un fatto molto sentito dalla famiglia, specialmente dal fratello.

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, Todd Fisher ha rivelato la sua commozione all'idea di vedere per l'ultima volta la sorella sul grande schermo nel ruolo che le ha cambiato la vita. Quando gli è stato detto che L'Ascesa di Skywalker sarebbe stato un film ad alto tasso di commozione, Todd Fisher si è sentito un po' spaventato all'idea stessa di vederlo, specialmente pensando a quando sarebbe apparsa la sorella nel corso della storia: "E' una di quelle buone notizie che portano con sé anche cattive notizie. E' meraviglioso rivedere sullo schermo Carrie, è come rivedere un film di famiglia, è un grande crescendo emotivo. Penso sia una delle cose migliori che ha fatto. Quindi adoro tutto quello che succede".

Già dalla convention della D23, J.J. Abrams aveva confermato l'alta dose di commozione derivante dalle scene con Carrie Fisher, che lo ricordiamo sono state ricavate da alcune scene mai inserite e girate al tempo de Il Risveglio della Forza; già all'indomani della morte improvvisa dell'attrice, tutti i responsabili della produzione del nuovo film avevano escluso a priori l'intenzione di riportare in vita l'attrice attraverso la tecnologia digitale (come fatto per Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story).

Parlando di momenti celebrativi, recentemente Mark Hamill ha omaggiato George Lucas in vista dell'esordio dell'ultimo film della saga: "Mentre Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriva al cinema non dimentichiamo che tutto ciò partì dalla mente di un uomo soltanto: GEORGE LUCAS. Lui da solo creò la galassia lontana, lontana che ha ispirato più di una generazione. E poi mi permise di farne parte, cambiando la mia vita per sempre…" ha scritto l'attore, mettendo per un attimo da parte il suo solito tono ironico e tagliente per lasciar spazio ad emozioni e sentimenti che hanno tutta l'aria di essere davvero sinceri.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è nelle sale italiane dal 18 dicembre scorso, su queste pagine trovate già la nostra recensione.