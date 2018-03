Star Wars: Frank Oz non avrebbe permesso a nessuno di toccare il pupazzo di Yoda!

Il maestro burattinaioha rivelato il perché non avrebbe permesso a nessun altro di toccare il burattino di Yoda, a parte lui e i suoi strettissimi collaboratori. Allerta Spoiler sulla SAGA.

Innanzitutto specifichiamo che il pupazzo in questione è quello creato per Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Parlando con Yahoo! del lavoro svolto per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oz ha spiegato che, a parte lui stesso, solamente tre assistenti burattinai potevano gestire il burattino di Yoda creato per il film. Questo perché Yoda è incredibilmente importante per lui:

"È come se tu fossi un giocatore di golf: non vorresti che altre persone toccassero i tuoi ferri, no? Quel personaggio è molto speciale per me ... Sai, la sfida è grande. Siamo in quattro a prenderci cura di un solo personaggio, e dobbiamo provare una linea di dialogo per un sacco di ore. A volte possono volerci addirittura tre giorni. La specificità di questo lavoro è incredibile."

È a causa dell'enorme quantità di sforzi necessari per portare in vita Yoda che Oz dice che probabilmente non sarebbe in grado di realizzare un film completo incentrato sul personaggio, qualora lo si volesse creare, soprattutto senza l'ausilio del CGI. L'abbiamo riportato in una news nei giorni precedenti. Ma, dal momento che il suo cameo in Gli Ultimi Jedi è stato uno dei preferiti e più memorabili dell'intera narrazione di Ep. VIII, forse è un bene che il nostro piccolo amico verde sia usato solo con parsimonia.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è disponibile in Digital HD. Nel cast ci sono Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker, Carrie Fisher che torna come il Generale Leia Organa, Daisy Ridley nei panni di Rey, John Boyega nei panni di Finn e Adam Driver nei panni di Kylo Ren.