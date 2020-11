Star Wars, la Fox avvertì Lucas che il giovane Anakin avrebbe 'distrutto il franchise'

Dopo aver visto nel dettaglio i piani di George Lucas per il mondo di Star Wars prima del passaggio alla Disney, scopriamo insieme un altro interessante retroscena sulla trilogia prequel emerso di recente dal secondo volume degli Star Wars Archives (1999-2005).

In particolare, queste nuove informazioni riguardano le preoccupazioni della 20th Century Fox per la trama de La Minaccia Fantasma e la volontà di Lucas di puntare su un giovane Anakin Skywalker. "Finirai per distruggere il franchise. Finirai per distruggere tutto quanto!" dissero infatti i dirigenti della compagnia al regista, che dovette spiegare agli altri membri del team della Lucasfilm che stava realizzando "un film che nessuno voleva vedere".

Sempre a proposito del personaggio interpretato da Hayden Christensen, è emerso anche che, nei piani iniziali di Lucas, era stato Palpatine a creare il giovane Skywalker attraverso la Forza. Stando al libro, infatti, il filmmaker voleva includere nella trilogia una scena in cui il futuro Imperatore diceva ad Anakin: "Ho aspettato per tutti questi anni che tu realizzassi il tuo destino", rivelandogli di aver "utilizzato il potere della Forza per spingere i midi-chlorian ad avviare la divisione cellulare" che ha portato al suo concepimento.

Nel frattempo, gli archivi hanno svelato anche i retroscena sul ruolo iniziale di Darth Maul e Darth Talon.