Star Wars, ecco le foto più belle direttamente dal set di Rogue One

Quando Disney ha acquistato LucasFilm nel 2012, i fan di Star Wars erano entusiasti di apprendere che la saga di Skywalker sarebbe continuata con una nuova imponente trilogia. Più difficile era prevedere che in realtà ad aver maggior successo sarebbe stato uno spin-off del franchise, Rogue One - A Star Wars Story, uscito nel 2016.

Fin dalla pre-produzione, Rogue One puntava ad adottare un nuovo approccio alla galassia di Star Wars, conducendo il pubblico nel bel mezzo della Ribellione, portando all'attenzione dello spettatore personaggi come Jyn Erso (Felicity Jones) e Cassian Andor (Diego Luna), insieme ad altri alleati impegnati a scoprire i piani della Morte Nera.



Il regista Gareth Edwards ha dovuto trovare un modo per catturare l'attenzione dello spettatore, affidandosi ad un punto di vista maggiormente crudo, con un finale piuttosto tragico. Fortunatamente l'ambientazione del film ha permesso a Rogue One di abbracciare l'iconografia familiare ai fan degli Stormtrooper, della Morte Nera e del quartier generale della Ribellione.

Ecco allora alcuni dei migliori scatti che provengono direttamente dal set di Rogue One, uscito nelle sale nel 2016 e ancora oggi uno dei titoli più amati dalle giovani generazioni di appassionati di Star Wars, che si sono avvicinati alla saga tramite i nuovi film della trilogia che vede protagonisti Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac), con Kylo Ren (Adam Driver) villain principale.



